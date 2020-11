Olbia e Gallura si preparano all'allerta meteo: strade vuote e pozzanghere già piene (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: L'autunno è arrivato: pioggia e vento. L'allerta&... allerta… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: L'autunno è arrivato: pioggia e vento. L'&...… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram diOggi.it Inviaci le tue ...

UnioneSarda : #Sardegna - #Olbia, trasformano la villetta in un market della droga: in manette due giovani pusher - UnioneSarda : #Sardegna - Fermato con la cocaina in auto, nei guai un 25enne a #Olbia - Idl3 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Rischio alluvione, a #Olbia chiudono le scuole e il parco Fausto Noce - UnioneSarda : #Sardegna - Rischio alluvione, a #Olbia chiudono le scuole e il parco Fausto Noce - filigheddusc : RT @GalluraC: ALLERTA METEO SARDEGNA @SardegnaRs @igers_sardegna @SardegnaRemix @Olbia_Airport @Informacitta_Ol @OlbiaTurismo @CipnesG @AGC… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia Gallura Olbia e Gallura si preparano all'allerta meteo: strade vuote e pozzanghere già piene Gallura Oggi Olbia e Gallura si preparano all’allerta meteo: strade vuote e pozzanghere già piene

Nelle strade di Olbia non sono presenti ingorghi, poche aiuto in giro, probabilmente persone al rientro dal lavoro o intente alle ultime commissioni ...

Olbia, trasformano la villetta in un market della droga: in manette due giovani pusher

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi di 25 ...

Nelle strade di Olbia non sono presenti ingorghi, poche aiuto in giro, probabilmente persone al rientro dal lavoro o intente alle ultime commissioni ...I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi di 25 ...