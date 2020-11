Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di dicembre - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 novembre 2020) Passato, presente e futuro s'incontrano e s'intrecciano sudi, dove l'intervista esclusiva a Carlo De Benedetti sulla nascita della Fiat Panda fa da contraltare alla prova della Nuova 500. L'elettrica cittadina, chic per definizione, traccia la strada delle emissioni zero nel gruppo FCA: d'accordo, ma come va e quanto fa con una carica? Leggete l'anticipazione qui sotto e, dopo aver acquistato il, le 12 pagine del super test. Lo sguardo resta proiettato al futuro con la moderna e sofisticata Hyundai Tucson, l'auto di copertina, mentre le inchieste si occupano di una questione assai pragmatica, ma fondamentale: quanto costa mantenere a suon di tagliandi i 50 modelli più venduti in Italia? Abbiamo fatto i conti per voi. E, se pensate di saperlo già, vi assicuriamo che le sorprese non sono mancate. Dossier e ...