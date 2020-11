Nuovo mezzo per il Comune di Lignano Sabbiadoro a disposizione di “Pulmino Amico” (Di venerdì 27 novembre 2020) Consegnato al Comune di Lignano Sabbiadoro il Nuovo FIAT Doblò, messo a disposizione gratuitamente da parte della Progetti di Utilità Sociale S.r.l. L’Amministrazione ha deciso di affidare il mezzo in gestione all’Associazione “Comunità Solidale Anteas” di Carlino, la quale opera nella nostra Località già da diversi anni fornendo un prezioso servizio di trasporto sociale gratuito per disabili, anziani e le famiglie in difficoltà, denominato “Pulmino Amico”. Nelle parole del Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro avv. Luca Fanotto: “Siamo contenti di essere riusciti ad incrementare il parco mezzi a disposizione del servizio Pulmino Amico. Ritengo infatti che sia di fondamentale importanza ... Leggi su udine20 (Di venerdì 27 novembre 2020) Consegnato aldiilFIAT Doblò, messo agratuitamente da parte della Progetti di Utilità Sociale S.r.l. L’Amministrazione ha deciso di affidare ilin gestione all’Associazione “Comunità Solidale Anteas” di Carlino, la quale opera nella nostra Località già da diversi anni fornendo un prezioso servizio di trasporto sociale gratuito per disabili, anziani e le famiglie in difficoltà, denominato. Nelle parole del Sindaco della Città diavv. Luca Fanotto: “Siamo contenti di essere riusciti ad incrementare il parco mezzi adel servizio Pulmino Amico. Ritengo infatti che sia di fondamentale importanza ...

