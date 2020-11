Nuovo Dpcm, Zampa: “Il coprifuoco resterà alle 22” (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo Dpcm, la sottosegretaria alla Salute Zampa ha dichiarato che il coprifuoco resterà invariato e che le piste sciistiche non verranno riaperte. Il Nuovo Dpcm e sul tavolo del governo e a breve dovrebbe essere approvato. Ma una delle poche certezze è che il coprifuoco non subirà variazioni e resterà dunque attivo a partire dalle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020), la sottosegretaria alla Saluteha dichiarato che ilinvariato e che le piste sciistiche non verranno riaperte. Ile sul tavolo del governo e a breve dovrebbe essere approvato. Ma una delle poche certezze è che ilnon subirà variazioni edunque attivo a partire dL'articolo proviene da Inews.it.

Messaggio dell’Intersindacale Medica, Sanitaria e Veterinaria in vista del nuovo Dpcm. “Amareggiati per il dibattito in corso su riaperture che, sotto le pur comprensibili esigenze dell’economia, ...

Salute: Riccardi, indicatori danno il nostro Rt in calo

Trieste, 27 nov - Usciamo da questa settimana con la conferma da parte del Governo delle condizioni che collocano ancora il Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Anzi, gli ...

