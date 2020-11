Nuovo Dpcm, verso una zona gialla potenziata dal 3 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Una zona gialla potenziata. Si potrebbe riassumere così l’idea del governo relativamente a quel che accadrà dal 3 dicembre, data in cui Giuseppe Conte sarà chiamato a firmare un Nuovo Dpcm che sostituisca l’attuale in scadenza la settimana prossima. I contagi stanno rallentando e l’indice Rt si sta riavvicinando al valore di 1, una soglia che colora di ottimismo l’orizzonte degli eventi. “Ma sarebbe sbagliato dare un segnale di pericolo scampato”, continua a ripetere ai suoi interlocutori Giuseppe Conte, memore di quanto successo l’ultima estate, e consapevole che basta il minimo passo falso per permettere alla curva di impennarsi nuovamente. Per questo non si vuole dare comunicativamente l’idea di un rilassamento, il punto di fondo di tutti i ragionamenti fatti nel vertice fiume che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Una. Si potrebbe riassumere così l’idea del governo relativamente a quel che accadrà dal 3, data in cui Giuseppe Conte sarà chiamato a firmare unche sostituisca l’attuale in scadenza la settimana prossima. I contagi stanno rallentando e l’indice Rt si sta riavvicinando al valore di 1, una soglia che colora di ottimismo l’orizzonte degli eventi. “Ma sarebbe sbagliato dare un segnale di pericolo scampato”, continua a ripetere ai suoi interlocutori Giuseppe Conte, memore di quanto successo l’ultima estate, e consapevole che basta il minimo passo falso per permettere alla curva di impennarsi nuovamente. Per questo non si vuole dare comunicativamente l’idea di un rilassamento, il punto di fondo di tutti i ragionamenti fatti nel vertice fiume che ...

Corriere : Scuola e sci, stop per un altro mese. E fino a gennaio sarà vietato spostarsi tra le re... - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - pinkplumcake : È Natale e la destiel è gesù Bambino nato in anticipo come da nuovo DPCM oh oh oh bitches - infoitsalute : L’appello dei medici per il nuovo dpcm di Natale: “Mantenete le restrizioni, ospedali sovraccarichi” -