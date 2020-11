Nuovo Dpcm, tutte le nuove zone arancioni e gialle (Di venerdì 27 novembre 2020) Da questo venerdì la Lombardia è zona arancione, anche se le nuove misure entreranno in vigore da domenica. Lo ha annunciato il Presidente Fontana. Passano da zona rossa ad arancione anche Calabria e ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Da questo venerdì la Lombardia è zona arancione, anche se lemisure entreranno in vigore da domenica. Lo ha annunciato il Presidente Fontana. Passano da zona rossa ad arancione anche Calabria e ...

Corriere : Scuola e sci, stop per un altro mese. E fino a gennaio sarà vietato spostarsi tra le re... - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - vivere_sardegna : Covid, il nuovo dpcm confermerà le 3 fasce. Misure ad hoc per il Natale - CicalaTonino : RT @LaGio___: Con l'arrivo del Natale riapriranno tutto perché devono far nutrire la bestia capitalista salvo poi emanare un nuovo dpcm il… -