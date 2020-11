Nuovo Dpcm Natale: spostamenti vietati tra Regioni, scuole ancora chiuse (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergono i contenuti del Nuovo Dpcm Natale: gli spostamenti tra le Regioni saranno vietati e le scuole rimarranno chiuse. Il prossimo Natale, lo si è capito già da qualche settimana, sarà differente dal solito. Il governo non ha intenzione di mollare la presa perché il timore di una terza ondata a gennaio è forte. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergono i contenuti del: glitra lesarannoe lerimarranno. Il prossimo, lo si è capito già da qualche settimana, sarà differente dal solito. Il governo non ha intenzione di mollare la presa perché il timore di una terza ondata a gennaio è forte. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - Ass_Cult_CeSMoT : Idioti cosmici Covid, il nuovo dpcm confermerà le 3 fasce. Misure ad hoc per il Natale - Politica - ANSA - reggiotv : Nuovo Dpcm sul tavolo e nuovo incontro, oggi alle 10.30, per il premier Conte e i capidelegazione su misure e… - lillydessi : Nuovo Dpcm e Natale, incontro governo-regioni: - Adnkronos -