Nuovo Dpcm, coprifuoco. Zampa: «A Natale resta alle 22». Conte: «Regioni, oggi novità sui colori» (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid e conto alla rovescia verso il Nuovo Dpcm del 4 dicembre che in vista del Natale potrebbe modificare ancora l'assetto dell'Italia divisa in zona rosa, zona arancione e zona gialla... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid e conto alla rovescia verso ildel 4 dicembre che in vista delpotrebbe modificare ancora l'assetto dell'Italia divisa in zona rosa, zona arancione e zona gialla...

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - djinthepast : @GF_diretta #GFVIP Mettetevi d'accordo pero' da doppio appuntamento ad unico appuntamento il lunedi, ora di nuovo d… - Peppe_FN : Ho letto sul possibile nuovo Dpcm che andrebbe a variare l'orario del 24 dicembre con una doppia ora legale Cioè sp… - Giugia89 : RT @gioveron: Vorrei chiedere a quelli che stipuleranno il nuovo dpcm se per favore non si fanno influenzare da quei dementi che vogliono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Zone rosse e arancioni, Conte: «Regioni, oggi novità sui colori». Toscana e Friuli prime a cambiare Il Messaggero Atteso un allentamento delle restrizioni anche per la Lombardia. L'indice di contagio nazionale, Rt, sceso a 1,03

Si attende per il 3 dicembre un nuovo Dpcm con misure specifiche per il periodo delle festività. Intanto l'indice di contagio nazionale, Rt, è sceso a 1,03: era a 1,18 una settimana fa. A livello ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 novembre: i dati alle 17. Calo di contagi in Toscana

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 novembre: alle 17 su Leggo.it a questa pagina i dati del Ministero della Salute. Mentre il premier Conte e il ...

Si attende per il 3 dicembre un nuovo Dpcm con misure specifiche per il periodo delle festività. Intanto l'indice di contagio nazionale, Rt, è sceso a 1,03: era a 1,18 una settimana fa. A livello ...Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 novembre: alle 17 su Leggo.it a questa pagina i dati del Ministero della Salute. Mentre il premier Conte e il ...