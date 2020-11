Nuovo Decreto Ristori: rinvio pagamenti tasse ad aprile (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Nuovo Decreto Ristori concede lo stop alle tasse, per le attività in crisi, fino al 31 aprile 2021. Nuovo Decreto Ristori Il Decreto Ristori confermerà, anche per dicembre, le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse. Introdurrà, poi, una nuova moratoria fiscale, legata alla crisi Covid: dovrebbe infatti slittare al prossimo 30 aprile il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre. La misura dovrebbe valere per chi abbia subito un calo di fatturato del 33% sul semestre. Il calendario fiscale Il Nuovo capitolo dei Ristori dovrebbe ridisegnare il calendario fiscale spostando anche i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilconcede lo stop alle, per le attività in crisi, fino al 312021.Ilconfermerà, anche per dicembre, le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse. Introdurrà, poi, una nuova moratoria fiscale, legata alla crisi Covid: dovrebbe infatti slittare al prossimo 30il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre. La misura dovrebbe valere per chi abbia subito un calo di fatturato del 33% sul semestre. Il calendario fiscale Ilcapitolo deidovrebbe ridisegnare il calendario fiscale spostando anche i ...

Il nuovo Decreto Ristori concede lo stop alle tasse, per le attività in crisi a causa Coronavirus, fino al 31 aprile 2021.

Una moratoria fiscale ad ampio raggio, estesa anche al mondo dei lavoratori autonomi, fino al 30 aprile. Un allargamento degli indennizzi ad altre categorie produttive, finora escluse dai ...

