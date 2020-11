Nuova ordinanza: Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni, Sicilia e Liguria gialle. Iss: “Rt in calo, ma stare a casa il più possibile” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro Roberto Speranza firmerà una Nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 29 novembre: Lombardia, Piemonte e Calabria diventeranno zone arancioni, Sicilia e Liguria passeranno a gialle. Articolo in aggiornamento Parla di “ore impegnative” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di partecipare al vertice con il governo e gli esperti per valutare il nuovo monitoraggio settimanale dell’Iss. Nelle prossime ore “avremo delle novità” sui colori delle Regioni, spiega, confidando in un calo dell’Rt nazionale. E in effetti i dati che arrivano dal report dell’istituto fotografano una situazione in miglioramento: l’indice è in discesa a 1,08 nel periodo 4-17 novembre, a dimostrazione del fatto che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro Roberto Speranza firmerà unache entrerà in vigore da domenica 29 novembre:diventeranno zonepasseranno a. Articolo in aggiornamento Parla di “ore impegnative” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di partecipare al vertice con il governo e gli esperti per valutare il nuovo monitoraggio settimanale dell’Iss. Nelle prossime ore “avremo delle novità” sui colori delle Regioni, spiega, confidando in undell’Rt nazionale. E in effetti i dati che arrivano dal report dell’istituto fotografano una situazione in miglioramento: l’indice è in discesa a 1,08 nel periodo 4-17 novembre, a dimostrazione del fatto che le ...

