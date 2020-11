Notte europea dei ricercatori, contro le fake news laboratori virtuali e incontri online. Italia prima per eventi (Di venerdì 27 novembre 2020) Torna la Notte europea della ricercatrici e dei ricercatori, quest’anno in formato digitale a causa della pandemia di Covid-19. Dal 26 al 28 novembre, ci saranno iniziative in tutta Europa, con migliaia di ricercatori che incontreranno virtualmente centinaia di migliaia di persone di ogni età. L’Italia è al primo posto per partecipazione, con sette progetti finanziati dalla Commissione europea e sostenuti dal ministero dell’Università e della Ricerca, che presenterà con numerosi eventi in 84 città. “La pandemia ci costringe a un formato nuovo, inedito, virtuale, ma questo evento continua a rappresentare una preziosa occasione informale per diffondere la cultura scientifica” ha detto il ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi. Per il ministro “resta intatta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Torna ladella ricercatrici e dei, quest’anno in formato digitale a causa della pandemia di Covid-19. Dal 26 al 28 novembre, ci saranno iniziative in tutta Europa, con migliaia diche incontreranno virtualmente centinaia di migliaia di persone di ogni età. L’è al primo posto per partecipazione, con sette progetti finanziati dalla Commissionee sostenuti dal ministero dell’Università e della Ricerca, che presenterà con numerosiin 84 città. “La pandemia ci costringe a un formato nuovo, inedito, virtuale, ma questo evento continua a rappresentare una preziosa occasione informale per diffondere la cultura scientifica” ha detto il ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi. Per il ministro “resta intatta ...

