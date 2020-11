“Non voglio vederti fermo”. Amazon, le rivelazioni shock di 3 dipendenti italiani: “Viviamo in macchina, trattati come robot” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’uomo Amazon non cammina, non corre, l’uomo Amazon marcia. “La chiamano così, la marcia Amazon”, spiega una lavoratrice del BLQ1, nome in codice per lo stabilimento di quattro piani e 189 mila metri quadrati situato esattamente sul confine tra San Bellino e Castelguglielmo, due piccoli Comuni a poco più di venti chilometri da Rovigo, 2.500 anime in tutto nelle brume del Polesine. Carla (nome di fantasia) fa parte dell’esercito arruolato lo scorso 21 settembre, giorno dell’inaugurazione, “con circa 220 posti a tempo indeterminato”, puntualizza l’azienda, “a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane quelli a supporto delle attività per il picco di Natale”. In realtà, chi scrive ha visto tappeti d’auto dentro e fuori il parcheggio già a metà novembre, il che fa pensare, come sostengono i sindacati e le fonti che ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) L’uomonon cammina, non corre, l’uomomarcia. “La chiamano così, la marcia”, spiega una lavoratrice del BLQ1, nome in codice per lo stabilimento di quattro piani e 189 mila metri quadrati situato esattamente sul confine tra San Bellino e Castelguglielmo, due piccoli Comuni a poco più di venti chilometri da Rovigo, 2.500 anime in tutto nelle brume del Polesine. Carla (nome di fantasia) fa parte dell’esercito arruolato lo scorso 21 settembre, giorno dell’inaugurazione, “con circa 220 posti a tempo indeterminato”, puntualizza l’azienda, “a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane quelli a supporto delle attività per il picco di Natale”. In realtà, chi scrive ha visto tappeti d’auto dentro e fuori il parcheggio già a metà novembre, il che fa pensare,sostengono i sindacati e le fonti che ...

