“Non è così…”. Maradona morto, Laura Pausini e il commento contestato. Lei si spiega (Di venerdì 27 novembre 2020) In Italia ieri ha fatto discutere un post della cantante Laura Pausini sulla morte di Maradona. Le parole utilizzate dalla donna non hanno fatto piacere agli utenti. All’artista non è andato giù il modo nel quale i media abbiano trattato la notizia della sua scomparsa. Infatti, la dipartita del re del calcio è giunta in una giornata particolare, quella contro la violenza sulle donne. Laura Pausini non ha apprezzato il fatto che questa ricorrenza fosse diventata secondaria: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare a pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche”. Ma oggi è arrivato il chiarimento. (Continua dopo le foto) Ieri Laura Pausini ha proseguito: “Piuttosto che l’addio a tante donne ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) In Italia ieri ha fatto discutere un post della cantantesulla morte di. Le parole utilizzate dalla donna non hanno fatto piacere agli utenti. All’artista non è andato giù il modo nel quale i media abbiano trattato la notizia della sua scomparsa. Infatti, la dipartita del re del calcio è giunta in una giornata particolare, quella contro la violenza sulle donne.non ha apprezzato il fatto che questa ricorrenza fosse diventata secondaria: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare a pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche”. Ma oggi è arrivato il chiarimento. (Continua dopo le foto) Ieriha proseguito: “Piuttosto che l’addio a tante donne ...

