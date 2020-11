Non ci saranno più i nomi delle donne per i feti al cimitero. Marta che denunciò per prima: «Vi spiego perché non basta» (Di venerdì 27 novembre 2020) Il vaso di pandora è stato scoperto e i primi effetti iniziano a vedersi. La vicenda dei nomi delle donne impressi sulle tombe dei feti a Roma si è conclusa per ora con quella che doveva essere una premessa scontata: la tutela della loro privacy. La giunta capitolina ha deliberato che le generalità delle donne non dovranno più comparire nei cimiteri dedicati alla sepoltura dei «feti o prodotti abortivi». Ci saranno, al loro posto, solo codici alfanumerici. Un punto di partenza, certo, che non risolve però la questione nel suo insieme: la delibera non sembra impedire alle associazioni di disporre di un feto altrui come se fosse un defunto. Cosa è stato deciso dalla giunta Il caso, portato all’attenzione pubblica dalla denuncia di una donna ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Il vaso di pandora è stato scoperto e i primi effetti iniziano a vedersi. La vicenda deiimpressi sulle tombe deia Roma si è conclusa per ora con quella che doveva essere una premessa scontata: la tutela della loro privacy. La giunta capitolina ha deliberato che le generalitànon dovranno più comparire nei cimiteri dedicati alla sepoltura dei «o prodotti abortivi». Ci, al loro posto, solo codici alfanumerici. Un punto di partenza, certo, che non risolve però la questione nel suo insieme: la delibera non sembra impedire alle associazioni di disporre di un feto altrui come se fosse un defunto. Cosa è stato deciso dalla giunta Il caso, portato all’attenzione pubblica dalla denuncia di una donna ...

gennaromigliore : Il #vaccino deve essere OBBLIGATORIO o i sacrifici di questi mesi saranno stati vani. In Germania hanno già program… - Corriere : Dall’ex moglie Claudia fino alle due ex fidanzate Veronica Ojeda e Rocio Oliva, passando per la schiera di fratelli… - petergomezblog : Boccia: “Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale. Discutere di cenoni e feste con 600 morti al giorno… - soloio0509 : RT @LaFranci27: Nel silenzio di sceriffi e ducetti, migliaia di napoletani si sono ammassati all'inverosimile per celebrare #Maradona. Se f… - AssiElena : RT @LaFranci27: Nel silenzio di sceriffi e ducetti, migliaia di napoletani si sono ammassati all'inverosimile per celebrare #Maradona. Se f… -

Ultime Notizie dalla rete : Non saranno Vaccini, appello medici Usa: trasparenza su effetti collaterali “non saranno una passeggiata” Wall Street Italia Sci, il dibattito sull’apertura delle piste è assurdo: manca un elemento fondamentale

C’è un convitato di pietra, nell’assurdo dibattito sulla chiusura delle piste da sci per l’emergenza sanitaria, e si chiama semplicemente neve. Ora, che in un mondo dove complessivamente le riserve d’ ...

Covid, l'intervista a Bassetti: "Una lezione da non dimenticare"

Due date simbolo: 30 gennaio, quando una coppia di turisti viene ricoverata all’istituto Spallanzani di Roma. E il 20 febbraio, quando nell’ospedale di ...

C’è un convitato di pietra, nell’assurdo dibattito sulla chiusura delle piste da sci per l’emergenza sanitaria, e si chiama semplicemente neve. Ora, che in un mondo dove complessivamente le riserve d’ ...Due date simbolo: 30 gennaio, quando una coppia di turisti viene ricoverata all’istituto Spallanzani di Roma. E il 20 febbraio, quando nell’ospedale di ...