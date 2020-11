Nicola Piovani: "Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti" (Di venerdì 27 novembre 2020) Guarito dal covid grazie a 5 settimane di isolamento in ospedale. Nicola Piovani racconta all’ANSA la sua odissea con il virus e ringrazia i medici del Policlinico di Tor Vergata che lo hanno assistito e guarito. “Ho visto come lavorano - dice - e questo ha aumentato il mio Disprezzo per i negazionisti”.Il maestro premio Oscar per la Vita è bella, che ha 74 anni, spiega di essersi contagiato oltre un mese fa: “A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al covid, con sintomi evidenti. Ora dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, sono tornato a casa ‘negativo’, guarito e in buona forma. Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Guarito dalgrazie a 5di isolamento inracconta all’ANSA la sua odissea con il virus e ringrazia i medici del Policlinico di Tor Vergata che lo hanno assistito e guarito. “Ho visto come lavorano - dice - e questo ha aumentato il mioper i”.Il maestro premio Oscar per la Vita è bella, che ha 74 anni, spiega di essersi contagiato oltre un mese fa: “A metà di ottobre sono stato ricoverato inperché positivo al, con sintomi evidenti. Ora dopo cinquedi isolamento ospedaliero, sono tornato a casa ‘negativo’, guarito e in buona forma. Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno ...

HuffPostItalia : Nicola Piovani: 'Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti' - repubblica : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i negazionisti' [… - Corriere : Nicola Piovani: «Sono stato cinque settimane in ospedale per il Covid. Disprezzo i negazionisti» - edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: Nicola Piovani: 'Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti' - sergimagugliani : RT @HuffPostItalia: Nicola Piovani: 'Ho passato 5 settimane in ospedale per il covid. Disprezzo per i negazionisti' -