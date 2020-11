Nicola Piovani guarito dal Covid: “Ringrazio i medici e il personale sanitario per il loro lavoro” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il compositore, musicista e Premio Oscar Nicola Piovani, 74 anni, ringrazia l’operato dei medici e del personale ospedaliero che tanto lo hanno aiutato in queste 5 settimane di ricovero ospedaliero. Piovani ha raccontato all’Ansa del suo percorso di degenza, e di come abbia visto i medici lavorare duramente, affrontando anche casi molto difficili, di gente colpita dal Covid assai gravemente: “Ho visto come lavorano, e questo ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti”, ha detto il Maestro. Piovani ha spiegato di essersi contagiato oltre un mese fa: “A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti. Ora dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, sono tornato a casa ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Il compositore, musicista e Premio Oscar, 74 anni, ringrazia l’operato deie delospedaliero che tanto lo hanno aiutato in queste 5 settimane di ricovero ospedaliero.ha raccontato all’Ansa del suo percorso di degenza, e di come abbia visto ilavorare duramente, affrontando anche casi molto difficili, di gente colpita dalassai gravemente: “Ho visto come lavorano, e questo ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti”, ha detto il Maestro.ha spiegato di essersi contagiato oltre un mese fa: “A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al, con sintomi evidenti. Ora dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, sono tornato a casa ...

