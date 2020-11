NFL 2020-2021 (Thanksgiving Day): Washington e Houston rovinano la festa di Dallas e Detroit, rinviato il match di Pittsburgh (Di venerdì 27 novembre 2020) La dodicesima settimana della NFL 2020-2021 si apre, come tradizione, con i match del Thanksgiving Day. Il quarto giovedì del mese di novembre negli States è dedicato alla festa del Ringraziamento e, come consuetudine, assieme al tacchino ripieno e alla torta di zucca, si gioca anche a football. La NFL, solitamente, regala tre incontri agli americani che sono seduti attorno alle tavole con amici e parenti. In questa edizione, invece, le partite sono state solamente due. La sfida interna alla AFC North tra Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens è stata rinviata a domenica per colpa di alcuni casi di positività al Covid-19 (tra i quali anche Lamar Jackson). Non sono mancate le immancabili partite di Detroit e Dallas, due punti fermi del ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) La dodicesima settimana della NFLsi apre, come tradizione, con idelDay. Il quarto giovedì del mese di novembre negli States è dedicato alladel Ringraziamento e, come consuetudine, assieme al tacchino ripieno e alla torta di zucca, si gioca anche a football. La NFL, solitamente, regala tre incontri agli americani che sono seduti attorno alle tavole con amici e parenti. In questa edizione, invece, le partite sono state solamente due. La sfida interna alla AFC North traSteelers e Baltimore Ravens è stata rinviata a domenica per colpa di alcuni casi di positività al Covid-19 (tra i quali anche Lamar Jackson). Non sono mancate le immancabili partite di, due punti fermi del ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #football #nfl I New York Jets ne hanno perse 10 di fila: ma la crisi dura dai tempi di Broadway Joe - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #football #nfl I New York Jets ne hanno perse 10 di fila: ma la crisi dura dai tempi di Broadway Joe - RassegnaZampa : #football #nfl I New York Jets ne hanno perse 10 di fila: ma la crisi dura dai tempi di Broadway Joe - rprat75 : In attesa delle 2 partite del Ringraziamento, un'occhiata alla crisi Jets. Rischiano lo 0-16: perdere tutte le part… - Gazzetta_it : I #NewYorkJets ne hanno perse 10 di fila: ma la crisi dura dai tempi di Broadway Joe. #Nfl -

Ultime Notizie dalla rete : NFL 2020 Guida alla dodicesima settimana del 2020 NFL – Play.it USA Play.it USA Il Rookie Watch di week 11 NFL

Nel Rookie Watch di questa settimana parliamo di Isaiah Simmons (LB, Cardinals), Jordan Fuller (FS, Rams) e Denzel Mims (WR, Jets).

Il riassunto dell’undicesima domenica del 2020 NFL: sconfitte che pesano

Ennesimo lunedì d’autunno, ennesimo lunedì nel quale leccarsi le ferite o cercare – spesso non riuscendoci – di porre un freno alle proprie emozioni servendosi di quanta più ...

Nel Rookie Watch di questa settimana parliamo di Isaiah Simmons (LB, Cardinals), Jordan Fuller (FS, Rams) e Denzel Mims (WR, Jets).Ennesimo lunedì d’autunno, ennesimo lunedì nel quale leccarsi le ferite o cercare – spesso non riuscendoci – di porre un freno alle proprie emozioni servendosi di quanta più ...