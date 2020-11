Nessuno si salva da solo (Di venerdì 27 novembre 2020) La sirena dell’ambulanza emette un suono bitonale di 120 decibel che, quando arriva all’orecchio umano, provoca un temporaneo aumento del battito cardiaco e della pressione arteriosa. I cani, invece, lo percepiscono come un richiamo, al quale rispondono ululando. Per un effetto noto come Doppler questo genere di suono, appena si allontana, sembra meno acuto, quindi più distante di quanto in realtà sia. Il 21 ottobre sulla mia pagina Facebook compare un post. È lo screenshot di un messaggio con il nome dell’autrice oscurato. «Sono una volontaria di Pubblica Assistenza», c’è scritto. «Durante il lockdown di marzo il 118 ci aveva detto di andare sempre in sirena, anche quando non eravamo in urgenza. Ora di nuovo… Questo è uno dei miliardi di metodi che stanno usando per tenerci sempre in tensione». Lo pubblica, sulla sua bacheca, un uomo che definirei colto e intelligente. Nella notte ... Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) La sirena dell’ambulanza emette un suono bitonale di 120 decibel che, quando arriva all’orecchio umano, provoca un temporaneo aumento del battito cardiaco e della pressione arteriosa. I cani, invece, lo percepiscono come un richiamo, al quale rispondono ululando. Per un effetto noto come Doppler questo genere di suono, appena si allontana, sembra meno acuto, quindi più distante di quanto in realtà sia. Il 21 ottobre sulla mia pagina Facebook compare un post. È lo screenshot di un messaggio con il nome dell’autrice oscurato. «Sono una volontaria di Pubblica Assistenza», c’è scritto. «Durante il lockdown di marzo il 118 ci aveva detto di andare sempre in sirena, anche quando non eravamo in urgenza. Ora di nuovo… Questo è uno dei miliardi di metodi che stanno usando per tenerci sempre in tensione». Lo pubblica, sulla sua bacheca, un uomo che definirei colto e intelligente. Nella notte ...

gualtierieurope : Le parole di @Pontifex_it rivolte ai giovani di #FrancescoEconomy ci chiamano a un impegno comune per il futuro: p… - dntcrymoonchild : nessuno mi salva qui - erika_b89 : @GiudiCar Non si salva nessuno ?? - nelsottobosco : RT @enfperalta: ogni volta che vedo questa scena piango perché harry pensa che arrivi magicamente il suo papà per salvare lui e sirius ma q… - enfperalta : ogni volta che vedo questa scena piango perché harry pensa che arrivi magicamente il suo papà per salvare lui e sir… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno salva Flo: 31 salvi tutti, perchè nessuno si salva da solo Rai News Nessuno si salva da solo

Per la stragrande maggioranza dei SOCCORRITORI aiutare non è un mestiere, ma una scelta. Che, in questa seconda ondata pandemica, qualcuno mette in discussione con teorie negazioniste. Siamo andati a ...

Gianni Letta, il retroscena: "No ai diktat di Salvini", la mossa con cui ha salvato il centrodestra?

Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20». Ma guardi che a me non interessano primati, non mi… Leggi ...

Per la stragrande maggioranza dei SOCCORRITORI aiutare non è un mestiere, ma una scelta. Che, in questa seconda ondata pandemica, qualcuno mette in discussione con teorie negazioniste. Siamo andati a ...Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20». Ma guardi che a me non interessano primati, non mi… Leggi ...