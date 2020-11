Natalia Paragoni parla della scelta del fidanzato Andrea Zelletta di rimanere dentro la Casa del ‘Gf Vip 5’, dei nomignoli a lui affibbiati e poi lancia una bordata a Giulia De Lellis (Di venerdì 27 novembre 2020) Andrea Zelletta è divenuto noto al grande pubblico quando, più di un anno fa, ha scelto la sua Natalia Paragoni a Uomini e Donne. L’ex tronista è oggi recluso nella Casa del Gf Vip 5 da circa due mesi e le polemiche su di lui non sono mancate. Accusato di essere un “comodino“, ossia una persona che si esponesse poco nelle dinamiche di gioco, Andrea ha sempre sostenuto di voler restare fuori dalle polemiche. Il suo unico pensiero, la sua fidanzata Natalia, ad attenderlo fuori dalla Casa. Proprio Natalia è stata ospite ieri sera a Casa Chi per dire la sua sul percorso del fidanzato, che potrebbe prolungarsi sino a febbraio: So che resta, perché a lui piace vincere, è determinato. Non mi aspetto una sua ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020)è divenuto noto al grande pubblico quando, più di un anno fa, ha scelto la suaa Uomini e Donne. L’ex tronista è oggi recluso nelladel Gf Vip 5 da circa due mesi e le polemiche su di lui non sono mancate. Accusato di essere un “comodino“, ossia una persona che si esponesse poco nelle dinamiche di gioco,ha sempre sostenuto di voler restare fuori dalle polemiche. Il suo unico pensiero, la sua fidanzata, ad attenderlo fuori dalla. Proprioè stata ospite ieri sera aChi per dire la sua sul percorso del, che potrebbe prolungarsi sino a febbraio: So che resta, perché a lui piace vincere, è determinato. Non mi aspetto una sua ...

blogtivvu : Natalia Paragoni come Giulia De Lellis? “Io ho studiato, so di cosa parlo” - blogtivvu : Natalia Paragoni e la richiesta “particolare” di Zelletta al #GFVip, la replica ironica - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Natalia Paragoni rivela come ha preso la notizia che il suo fidanzato Andrea Zelletta resterà nel reality… - gianmar36305941 : RT @FInsight13: Hai visto nella scorsa puntata del #GFVip cosa indossava Natalia Paragoni ? Un abito della collezione di @Versace F/W 2020… - jesuisboni_ : @viapussavia Natalia paragoni -