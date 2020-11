Natale, la Messa prima del coprifuoco delle 22? Ecco come il coronavirus cambierà la festività cattolica (Di venerdì 27 novembre 2020) In attesa del Dpcm ad hoc per le festività , il governo tratta per arrivare a un accordo per l'attesa Messa di Natale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. come giovedì il ministro Francesco Boccia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) In attesa del Dpcm ad hoc per le, il governo tratta per arrivare a un accordo per l'attesadinella notte tra il 24 e il 25 dicembre.giovedì il ministro Francesco Boccia ...

Covid, anticipare la Messa a Natale? Il vescovo di Monreale dà il via libera: "Il problema non è l'orario ma il rispetto delle regole" la Repubblica Dpcm Natale: vietati spostamenti tra regioni, scuole chiuse fino a gennaio

"Lo dico da cattolico – ha spiegato Boccia – seguire la messa due ore prima, o far nascere Gesù Bambino due ore prima non è eresia. "Domani – dice il premier al Tg5 – è una giornata importante perché ...

Niente messa a mezzanotte, ecco come si prevede il Natale ‘diverso’ 2020

Ci aspetta un Natale diverso. Anche se non tutte le misure sono state definite, appare chiaro che ci aspetta un dicembre di restrizioni per evitare che a gennaio si assista ad una nuova ondata di coro ...

