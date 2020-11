Natale col coprifuoco, tutti in casa alle 22: l’annuncio di Sandra Zampa (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sarà un Natale come tutti gli altri. Si sapeva ed era inevitabile considerando la pandemia in atto. Mentre le Regioni attendono di conoscere il proprio colore e le disposizioni per le imminenti festività e mentre il Governo prepara un nuovo dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre, ecco arrivare la prima certezza. Il Natale degli italiani dovrà fare i conti con il coprifuoco. La misura del ritorno a casa entro le ore 22 sarà prorogata dal premier Conte e l’anticipazione arriva da Sandra Zampa. “A Natale resterà sicuramente il coprifuoco delle ore 22“, ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute, intervenendo a Radio anch’io su Rai RadioUno. La Zampa si è espressa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sarà uncomegli altri. Si sapeva ed era inevitabile considerando la pandemia in atto. Mentre le Regioni attendono di conoscere il proprio colore e le disposizioni per le imminenti festività e mentre il Governo prepara un nuovo dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 4 dicembre, ecco arrivare la prima certezza. Ildegli italiani dovrà fare i conti con il. La misura del ritorno aentro le ore 22 sarà prorogata dal premier Conte e l’anticipazione arriva da. “Aresterà sicuramente ildelle ore 22“, ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute, intervenendo a Radio anch’io su Rai RadioUno. Lasi è espressa ...

