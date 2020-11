Napoli Roma, omaggio a Maradona: Bruno Conti ai Quartieri Spagnoli (Di sabato 28 novembre 2020) Prima di Napoli-Roma, Bruno Conti dovrebbe recarsi ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Diego Armando Maradona Domenica sera si giocherà allo stadio San Paolo Napoli-Roma, posticipo della nona giornata di campionato. I giallorossi dovrebbero arrivare in Campania nella giornata stessa, ma dovrebbero comunque ritagliarsi del tempo per omaggiare Diego Armando Maradona. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, Bruno Conti, dirigente del settore giovanile Romanista, dovrebbe recarsi ai Quartieri Spagnoli per deporre, sotto al murale dedicato a Maradona, una corona di fiori a nome della Roma. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Prima didovrebbe recarsi aiper omaggiare Diego ArmandoDomenica sera si giocherà allo stadio San Paolo, posticipo della nona giornata di campionato. I giallorossi dovrebbero arrivare in Campania nella giornata stessa, ma dovrebbero comunque ritagliarsi del tempo per omaggiare Diego Armando. Come riportato da Gazzetta.it, infatti,, dirigente del settore giovanilenista, dovrebbe recarsi aiper deporre, sotto al murale dedicato a, una corona di fiori a nome della. Leggi su ...

“Per la rubrica “Il pallone racconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta il prossimo turno del campionato di serie A. glb/red ...

La confessione di Ferlaino: ''Così hanno punito Maradona...'''

''Non gli hanno perdonato l'eliminazione dell'Italia nel Mondiale in casa. L'Italia era più forte e lui l'aveva eliminata per questo gliel'hanno fatta pagare: quando l'hanno squalificato lui si drogav ...

