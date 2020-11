Napoli-Roma, Bruno Conti prepara un omaggio speciale per Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) Domenica c’è Napoli-Roma e Bruno Conti sta preparando un grande gesto per la memoria di Diego Armando Maradona. I giallorossi arriveranno a Napoli in giornata ma Bruno Conti troverà il modo, salvo imprevisti, per recarsi al murales del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, in via Emanuele De Deo. Lo riporta gazzetta.it raccontando che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020) Domenica c’èstando un grande gesto per la memoria di Diego Armando. I giallorossi arriveranno ain giornata matroverà il modo, salvo imprevisti, per recarsi al murales del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, in via Emanuele De Deo. Lo riporta gazzetta.it raccontando che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TMit_news : Salgono Juventus e Manchester United, passettino indietro per l'Atlético. Fuori dalla ????: Roma (17° posto), Napoli… - CarloCalenda : Roma è estesa quanto Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania e Firenze messe insieme. Ci vogliono… - reportrai3 : Il comandante generale dei vigili urbani di Roma Stefano Napoli non è solo l’allievo del controverso comandante Ang… - cn1926it : #NapoliRoma, l'omaggio di #BrunoConti per #Maradona ai Quartieri Spagnoli - AccettoAnna : RT @mariamacina: Ma il bimbominkia non finisce di stupirci, infatti non contento, la maggior parte dei voli, in andata e ritorno, sono part… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma Napoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A, tutti gli attaccanti ancora a secco: sarà questa la giornata giusta?

Pronti via per la nona giornata del campionato di Serie A. Tante sfide interessanti e un big match tutto da gustare, quello tra Napoli e Roma. Tanti gol e tante emozioni sin qui, ma anche tante le ...

Roma, la sindaca Virginia Raggi accende le luminarie di Natale a via dei Condotti

La sindaca Virginia Raggi accende le luminarie di via dei Condotti: Roma si prepara al Natale 2020 La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato il Natale 2020 accendendo le storiche luminarie di via dei Co ...

Pronti via per la nona giornata del campionato di Serie A. Tante sfide interessanti e un big match tutto da gustare, quello tra Napoli e Roma. Tanti gol e tante emozioni sin qui, ma anche tante le ...La sindaca Virginia Raggi accende le luminarie di via dei Condotti: Roma si prepara al Natale 2020 La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato il Natale 2020 accendendo le storiche luminarie di via dei Co ...