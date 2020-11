Napoli, paziente morto nel bagno: ora si indaga su altri decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) Il video che ha creato un vero e proprio scandalo all’ospedale Cardarelli di Napoli, sta portando a nuove indagini. La Procura infatti vorrebbe vederci chiaro anche su altri decessi avvenuti nel nosocomio campano nell’ultimo periodo. Dopo la diffusione dei video, era esplosa la rabbia dei parenti di Giuseppe Cantalupo. Trovato un uomo morto nel bagno dell’ospedale La vicenda risale alle scorse settimane: all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stato trovato morto un uomo, l’84enne Giuseppe Cantalupo che era stato ricoverato per sospetto Covid. A far emergere la notizia in tutto il suo scandalo, era stato un video poi diventato virale, che ritraeva proprio l’uomo a terra nel bagno. Nello stesso video, si denunciava una situazione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Il video che ha creato un vero e proprio scandalo all’ospedale Cardarelli di, sta portando a nuove indagini. La Procura infatti vorrebbe vederci chiaro anche suavvenuti nel nosocomio campano nell’ultimo periodo. Dopo la diffusione dei video, era esplosa la rabbia dei parenti di Giuseppe Cantalupo. Trovato un uomoneldell’ospedale La vicenda risale alle scorse settimane: all’interno dell’ospedale Cardarelli diè stato trovatoun uomo, l’84enne Giuseppe Cantalupo che era stato ricoverato per sospetto Covid. A far emergere la notizia in tutto il suo scandalo, era stato un video poi diventato virale, che ritraeva proprio l’uomo a terra nel. Nello stesso video, si denunciava una situazione ...

