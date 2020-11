Napoli, pace fatta col San Paolo nel giorno di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Al momento del sorteggio di Nyon la partita tra il Napoli e la Cenerentola Rijeka appariva come una delle meno affascinanti a causa del gap tecnico esistente tra le due squadre. La storia avrebbe poi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Al momento del sorteggio di Nyon la partita tra ile la Cenerentola Rijeka appariva come una delle meno affascinanti a causa del gap tecnico esistente tra le due squadre. La storia avrebbe poi ...

MARADONA ROMA NAPOLI – Roma e Napoli si affronteranno nel weekend in cui la Serie A renderà omaggio alla scomparsa di Maradona. Anche i giallorossi, dal canto loro, vorrebbero offrire un tributo alla ...

Napoli, pace fatta col San Paolo nel giorno di Maradona

Gli azzurri battono il Rijeka e chiudono così la serie di sconfitte interne nella serata di commozione per la morte del fuoriclasse argentino ...

MARADONA ROMA NAPOLI – Roma e Napoli si affronteranno nel weekend in cui la Serie A renderà omaggio alla scomparsa di Maradona. Anche i giallorossi, dal canto loro, vorrebbero offrire un tributo alla ...Gli azzurri battono il Rijeka e chiudono così la serie di sconfitte interne nella serata di commozione per la morte del fuoriclasse argentino ...