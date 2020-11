Napoli | evade dagli arresti domiciliari | arrestato 27enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel corso del consueto servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno notato due uomini in via della Bussola che, non appena vista la volante, si sono allontanati frettolosamente. Uno dei due è entrato in uno stabile, mentre l’altro ha tentato una fuga in strada. Raggiunto il primo uomo in un appartamento dello stabile, gli agenti hanno accertato che era sottoposto a regime di. Gennaro De Stefano,napoletano, è statoper evasione. Gli agenti sono riusciti a fermare anche il secondo uomo, trovato in possesso di hashish per il quale è stato sanzionato. Entrambi sono stati sanzionati per non osservanza delle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.