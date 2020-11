Napoli | crolla mobilificio a Poggiomarino | nessun ferito

(Di venerdì 27 novembre 2020) NAPOLI – Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato il crollo di una struttura per la vendita di mobili e complementi d’arredo. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per verificare la presenza di eventuali persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri. Al momento non risultano feriti.

Stando alle prime informazioni, le persone all’interno del fabbricato avevano già avvertito alcuni scricchiolii e hanno fatto in tempo a scappare ...Un crollo è avvenuto poco prima delle 10 a Poggiomarino (Napoli) in un edificio in via Nuova San Marzano, che ospita al piano terra un negozio di mobili. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul po ...