Mozzarella in carrozza al forno: poche calorie, veloce e gustosa! (Di venerdì 27 novembre 2020) Mangiare sano, ormai lo sappiamo, è uno degli elementi portanti della nostra salute, deve diventare uno stile di vita, ma a volte possiamo concederci qualche piccolo sgarro, magari in un'occasione particolare o semplicemente quando vogliamo farci una coccola. La prima cosa che ci viene in mente in fatto di concessioni alimentari è il fritto, ma sappiamo che è davvero un attentato alla salute, quindi togliamoci la voglia di mangiare le cosiddette "schifezze" ( come le chiamano le nostre nonne), con un occhio comunque alla salute, prepariamo le mozzarelle in carrozza al forno. Con questa ricetta, un cibo che di solito fa rabbrividire tutti i nutrizionisti, si trasforma in una pietanza, pesantina ma tutto sommato sana. Ingredienti 8 fette di pan carré, 200 grammi di Mozzarella, 50 grammi di latte, 2 uova medie, sale e pepe qb, pan ...

Fantastica ricetta di Carrozzine Zucchine e Stracchino. L'idea di queste CARROZZINE ZUCCHINE E STRACCHINO è della carissima Daniela @lacucinadidanyemimmi che ha voluto reinterpretare la buonissima Moz ...

Siamo di fronte ad una delle ricette partenopee più facili e più famose. Se a casa ci fossero dei bambini è l’occasione per prepararle e farle gustare in ...

