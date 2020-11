Mou: «Lampard ha solo fenomeni in rosa» – VIDEO (Di venerdì 27 novembre 2020) José Mourinho ha parlato in vista della super sfida contro il Chelsea José Mourinho, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato in vista della super sfida di domenica contro il Chelsea di Frank Lampard. «Il Chelsea ha una squadra incredibile. Può giocare James o Azpilicueta, Chilwell, Alonso o Emerson… Può giocare Mendy oppure il portiere più caro della storia della Premier League. Il Chelsea è uno squadrone, non importa chi giocherà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) José Mourinho ha parlato in vista della super sfida contro il Chelsea José Mourinho, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato in vista della super sfida di domenica contro il Chelsea di Frank. «Il Chelsea ha una squadra incredibile. Può giocare James o Azpilicueta, Chilwell, Alonso o Emerson… Può giocare Mendy oppure il portiere più caro della storia della Premier League. Il Chelsea è uno squadrone, non importa chi giocherà». Leggi su Calcionews24.com

Premier League 2020: calendario e orari della 10^ giornata: domenica c'è Chelsea-Tottenham

L'allenatore del Tottenham José Mourinho ha parlato in vista della super sfida di domenica contro il Chelsea di Frank Lampard ...

