Mottura | Da nuova flotta ibrida benefici per utenti | ambiente e conti Atac

(Adnkronos) - "La nuova flotta di Citaro Hybrid che arriverà a partire da maggio testimonia la nostra volontà già affermata da tempo, di mantenere l'età media della flotta a livelli europei, ovvero a 7-8 anni, con un ricambio medio del 10% annuo, come da nostri obiettivi. Dal punto di vista finanziario, questa flotta prevede una collaborazione di lungo termine con Mercedes, visto che abbiamo comprato anche la manutenzione per 10 anni che ci permetterà di controllare l'efficienza della flotta ma anche l'impatto sul conto economico, in modo estremamente prevedibile". Lo sottolinea all'Adnkronos l'Amministratore Unico di Atac Giovanni Mottura, a margine della presentazione del prototipo del primo bus ibrido della flotta, aggiungendo che "c'è anche ...

"Siamo ormai alla vigilia del lancio del nuovo sito che - ricorda Mottura - è progettato per la fruizione da smartphone e permetterà una integrazione perfetta dei servizi, dai tempi di attesa agli ...

Arriva a Roma il primo bus ibrido, Raggi: "Flotta Atac sempre più green"

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Il primo bus ibrido della flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che ...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Il primo bus ibrido della flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che ...