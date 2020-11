Morti di Covid al Cardarelli, c’è una maxi-inchiesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si allarga l’inchiesta della Procura di Napoli sull’ospedale Cardarelli. Dopo la morte di Giuseppe Cantalupo, 84 anni, il paziente ritrovato senza vita in bagno il cui filmato ha fatto il giro del web, i magistrati partenopei hanno deciso di verificare la correttezza dell’operato del personale sanitario del nosocomio partenopeo, il più grande e affollato del Sud Italia e stanno lavorando anche sugli altri casi di persone morte nei reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da coronavirus. In particolare i magistrati tendono, con l’inchiesta, anche a capire le condizioni in cui sono stati curati i pazienti affetti da Covid, se sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza, tenendo presente comunque dell’emergenza, della carenza dei posti letto e della mancanza di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si allarga l’della Procura di Napoli sull’ospedale. Dopo la morte di Giuseppe Cantalupo, 84 anni, il paziente ritrovato senza vita in bagno il cui filmato ha fatto il giro del web, i magistrati partenopei hanno deciso di verificare la correttezza dell’operato del personale sanitario del nosocomio partenopeo, il più grande e affollato del Sud Italia e stanno lavorando anche sugli altri casi di persone morte nei reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da coronavirus. In particolare i magistrati tendono, con l’, anche a capire le condizioni in cui sono stati curati i pazienti affetti da, se sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza, tenendo presente comunque dell’emergenza, della carenza dei posti letto e della mancanza di ...

