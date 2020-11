Morte Maradona, Simeone ricorda il Pibe de Oro: “Da bambini tutti volevamo essere Diego, lui sapeva sempre tutto” (Di sabato 28 novembre 2020) Il ricordo di Simeone su Diego Armando Maradona.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga fra Atletico Madrid e Valencia, il Cholo ha risposto ad una domanda sul suo ex compagno di squadra in Nazionale Argentina.Morte Maradona, Lapo Elkann: “Abbiamo combattuto le stesse dipendenze. Diego il più grande calciatore della storia”Queste le parole di Diego Pablo Simeone sul Pibe de Oro: "Ho avuto la fortuna di giocare con lui. Diego sapeva sempre tutto, conosceva tutti i calciatori e tutte le formazioni delle nostre avversarie: era veramente brillante. tutti avevamo il sogno di essere Maradona. La sua ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Il ricordo disuArmando.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga fra Atletico Madrid e Valencia, il Cholo ha risposto ad una domanda sul suo ex compagno di squadra in Nazionale Argentina., Lapo Elkann: “Abbiamo combattuto le stesse dipendenze.il più grande calciatore della storia”Queste le parole diPablosulde Oro: "Ho avuto la fortuna di giocare con lui.tutto, conoscevai calciatori e tutte le formazioni delle nostre avversarie: era veramente brillante.avevamo il sogno di. La sua ...

