Morte Maradona: pres. Argentina: "Disordini? La polizia ha esagerato" (Di sabato 28 novembre 2020) A 24 ore dall'ultimo saluto a Diego Armando Maradona, è tempo di bilanci, anche sugli scontri verificatisi ieri. A parlarne il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez che a Radio FM Con Vos ha ammesso: "Organizzazione veglia? L'unica cosa che ho fatto è stata rispettare la famiglia di Diego. La polizia invece è intervenuta in modo eccessivo, sbarrando il passaggio alla gente con una violenza singolare. Dentro Casa Rosada la situazione non c'è mai sfuggita di mano, abbiamo semplicemente chiuso le porte". Lo stesso presidente ha aggiunto che sarà quindi aperta un'inchiesta per verificare l'effettiva bontà dell'operato della polizia in occasione dei funerali del Pibe de Oro.

