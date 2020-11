Morte Maradona, Marino: “Avrei due date da poter dedicare al ricordo di Diego” (Di venerdì 27 novembre 2020) Continuano i messaggi di affetto a Diego Armando Maradona. Tra i tanti, c’è un tweet di Pierpaolo Marino, attuale ds dell’Udinese e all’epoca ds del Napoli. Il dirigente avellinese in un tweet ha scritto come abbia in mente due date da poter dedicare al ricordo di Maradona. Queste le sue parole: “Penso ad una giornata annuale dedicata al ricordo di Diego. Sarei indeciso tra due date : il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo Scudetto del Napoli). I due giorni in cui, da vicino, l’ho visto più felice che mai. Chi ama non dimentica !!”. Penso ad una giornata annuale dedicata al ricordo di Diego. Sarei indeciso tra due date : il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Continuano i messaggi di affetto a Diego Armando. Tra i tanti, c’è un tweet di Pierpaolo, attuale ds dell’Udinese e all’epoca ds del Napoli. Il dirigente avellinese in un tweet ha scritto come abbia in mente duedaaldi. Queste le sue parole: “Penso ad una giornata annuale dedicata aldi Diego. Sarei indeciso tra due: il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo Scudetto del Napoli). I due giorni in cui, da vicino, l’ho visto più felice che mai. Chi ama non dimentica !!”. Penso ad una giornata annuale dedicata aldi Diego. Sarei indeciso tra due: il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo ...

