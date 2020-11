Morte Maradona, l’omaggio della Serie A: lutto al braccio e minuto silenzio (Di venerdì 27 novembre 2020) lutto al braccio, minuto di raccoglimento e le immagini più significative della stella argentina su tutti i campi.La Lega Serie A e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una Serie di iniziative.-Durante il riscaldamento delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video con Maradona che palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica di "Live is life";-Tutti i giocatori scenderanno in campo con una fascia nera al braccio sinistro e prima del calcio d'inizio ci sarà un minuto di silenzio, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020)aldi raccoglimento e le immagini più significativestella argentina su tutti i campi.La LegaA e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armandoin occasioneprossima giornata di campionato attraverso unadi iniziative.-Durante il riscaldamento delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video conche palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica di "Live is life";-Tutti i giocatori scenderanno in campo con una fascia nera alsinistro e prima del calcio d'inizio ci sarà undi, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al ...

La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - MarcoBellinazzo : Il mio giornale mi ha chiesto di scrivere il coccodrillo per la morte di Maradona. L'ho fatto. Non so come. Ma l'ho… - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - infoitsport : Tacconi: 'Con questa morte inaspettata Maradona resterà per sempre nella storia del calcio' - infoitcultura : Laura Pausini polemica: "Fa più notizia la morte di Maradona che l'addio alle donne violentate -

Il noto ex calciatore della Roma si lascia intervistare da Silvia Toffanin ed esprime il suo commento sulla scomparsa di Diego Armando Maradona. La morte del campione argentino ha scosso un po’ tutto ...

Gli omaggi per il defunto calciatore Diego Armando Maradona si sono estesi in mondo. La leggenda argentina è purtroppo scomparsa mercoledì dopo aver subito un arresto cardiaco nella sua casa di Buenos ...

