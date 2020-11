Morte Maradona, l’accusa del tronista sconosciuto: “Era solo un cocainomane” (Di venerdì 27 novembre 2020) Un ex tronista improvvisamente immaginatosi pensato ha voluto ci cosi dire la sua su un argomento che non gli interessa. Ottimo. Marco Cartasegna (Instagram)Ci sono personaggi che fanno la storia del calcio, dello sport, della politica, di qualsiasi delle varie realtà che riempiono le nostre vite, e poi c’è Marco Cartasegna. Ci sono giornalisti, esperti di calcio, persone di indubbie qualità professionali ed umane, e poi c’è Marco Cartasegna. Ci sono, ancora, personaggi incattiviti, tutto sommato falliti nelle proprie professioni, o nelle loro non professioni, che pur di farsi leggere venderebbero l’anima al diavolo e li, spicca Marco Cartasegna. Brillando in tutto il suo splendore. Non si sa chi sia Marco Cartasegna, parliamo di un ex tronista, quindi ci si potrebbe tranquillamente fermare li, anche perchè il personaggio dichiara di ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) Un eximprovvisamente immaginatosi pensato ha voluto ci cosi dire la sua su un argomento che non gli interessa. Ottimo. Marco Cartasegna (Instagram)Ci sono personaggi che fanno la storia del calcio, dello sport, della politica, di qualsiasi delle varie realtà che riempiono le nostre vite, e poi c’è Marco Cartasegna. Ci sono giornalisti, esperti di calcio, persone di indubbie qualità professionali ed umane, e poi c’è Marco Cartasegna. Ci sono, ancora, personaggi incattiviti, tutto sommato falliti nelle proprie professioni, o nelle loro non professioni, che pur di farsi leggere venderebbero l’anima al diavolo e li, spicca Marco Cartasegna. Brillando in tutto il suo splendore. Non si sa chi sia Marco Cartasegna, parliamo di un ex, quindi ci si potrebbe tranquillamente fermare li, anche perchè il personaggio dichiara di ...

