Morte Maradona, il ricordo di Nino D’Angelo: “Quelle cene a Napoli tra spaghetti e tango…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Nino D'Angelo ricorda l'ex stella del Napoli.Lutto nel mondo del calcio e non solo, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, spentosi il 25 novembre presso la sua abitazione a Buenos Aires. Tra i tanti personaggi famosi ad avere in questi giorni omaggiato la leggenda argentina, anche il noto cantante napoletano Nino D'Angelo, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" per ricordare alcuni momenti condivisi con il numero 10. "Quando Diego è venuto a Napoli ha visto i manifesti per strada con un cuore e due volti, il mio e il suo: “Napule tre cose tene ‘e bell: Maradona, Nino D’Angelo e ‘e sfugliatell”... Pensava che fossi uno in cerca di pubblicità, era il periodo della mia più grande popolarità. Mi chiamò il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) AncheD'Angelo ricorda l'ex stella del.Lutto nel mondo del calcio e non solo, dopo la scomparsa di Diego Armando, spentosi il 25 novembre presso la sua abitazione a Buenos Aires. Tra i tanti personaggi famosi ad avere in questi giorni omaggiato la leggenda argentina, anche il noto cantante napoletanoD'Angelo, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" per ricordare alcuni momenti condivisi con il numero 10. "Quando Diego è venuto aha visto i manifesti per strada con un cuore e due volti, il mio e il suo: “Napule tre cose tene ‘e bell:e ‘e sfugliatell”... Pensava che fossi uno in cerca di pubblicità, era il periodo della mia più grande popolarità. Mi chiamò il ...

