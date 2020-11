Morte Maradona, il figlio Diego Junior: “Ho saputo della sua scomparsa dalla televisione” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Mi mancheranno le risate, i bei momenti che abbiamo passato insieme, mi piace pensare che il capitano del mio cuore non morirà mai e sono certo che sarà sempre vivo nel mio cuore. I medici mi hanno proibito di prendere un aereo perchè i miei polmoni non resisterebbero agli sbalzi di pressione e a malincuore devo accettare anche quest’altra sofferenza che la vita mi sta mettendo davanti”. Lo ha dichiarato Diego Armando Maradona Junior, figlio del grande campione scomparso ieri, in un’intervista a ‘Più o meno’, programma di approfondimento giornalistico condotto da Sabrina Giannini che andrà in onda stasera alle 23:40 su Rai2. “E’ una notizia che mi ha lasciato senza parole. Io ero ricoverato in ospedale e ho appreso la notizia dalla televisione – ha proseguito – E’ iniziato il tam-tam delle telefonate ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 novembre 2020) “Mi mancheranno le risate, i bei momenti che abbiamo passato insieme, mi piace pensare che il capitano del mio cuore non morirà mai e sono certo che sarà sempre vivo nel mio cuore. I medici mi hanno proibito di prendere un aereo perchè i miei polmoni non resisterebbero agli sbalzi di pressione e a malincuore devo accettare anche quest’altra sofferenza che la vita mi sta mettendo davanti”. Lo ha dichiaratoArmandodel grande campione scomparso ieri, in un’intervista a ‘Più o meno’, programma di approfondimento giornalistico condotto da Sabrina Giannini che andrà in onda stasera alle 23:40 su Rai2. “E’ una notizia che mi ha lasciato senza parole. Io ero ricoverato in ospedale e ho appreso la notiziatelevisione – ha proseguito – E’ iniziato il tam-tam delle telefonate ...

