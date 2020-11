Morte Maradona, Gascoigne punge Shilton: “Caro Peter, senza la Mano de Dios nessuno ti ricorderebbe” (Di venerdì 27 novembre 2020) Non perde mai l'occasione di far parlare di sé Paul Gascoigne.L'ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese ha tirato la sua stoccata ai danni di Peter Shilton. L'ex portiere britannico, passato alla storia per aver subito il famigerato gol beffa da parte di Diego Armando Maradona, nei quarti di finale del Mondiale di Messico'86, è stato il protagonista del botta e risposta con il connazionale.Morte Maradona, nascono le strade con il suo nome: diversi comuni avanzano l’ideaEcco le dichiarazioni di Gascoigne, durante il programma televisivo "Good Mornig Britain": "Diego è stato un'icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui, in amichevole quando ero alla Lazio. Molta gente continua, ancora a tirare fuori la storia della ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Non perde mai l'occasione di far parlare di sé Paul.L'ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese ha tirato la sua stoccata ai danni di. L'ex portiere britannico, passato alla storia per aver subito il famigerato gol beffa da parte di Diego Armando, nei quarti di finale del Mondiale di Messico'86, è stato il protagonista del botta e risposta con il connazionale., nascono le strade con il suo nome: diversi comuni avanzano l’ideaEcco le dichiarazioni di, durante il programma televisivo "Good Mornig Britain": "Diego è stato un'icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui, in amichevole quando ero alla Lazio. Molta gente continua, ancora a tirare fuori la storia della ...

