Morte Maradona, Cabrini: “Fosse stato alla Juve oggi sarebbe vivo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se fosse stato nella Juve e non del Napoli, Maradona sarebbe ancora vivo“. Parole sconcertanti quelle di Antonio Cabrini, campione del Mondo nel 1982 e per 13 stagioni giocatore della Juventus, in un’intervista rilasciata all’emittente Irpinia Tv di Avellino. “Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo – ricorda Cabrini – che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se fossenellae non del Napoli,ancora vivo“. Parole sconcertanti quelle di Antonio, campione del Mondo nel 1982 e per 13 stagioni giocatore dellantus, in un’intervista rilasciata all’emittente Irpinia Tv di Avellino. “Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo – ricorda– che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio.ancora qui con noi se fosse venutoperché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli ètanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - MarcoBellinazzo : Il mio giornale mi ha chiesto di scrivere il coccodrillo per la morte di Maradona. L'ho fatto. Non so come. Ma l'ho… - capuanogio : La straordinaria prima pagina @lequipe di domani dedicata alla morte di #Maradona - rosselladrudi : @MaP39008118 È la legge del pesce grande che mangia il pesce piccolo. Se può consolarti la morte di Maradona ha can… - VeronaNews_net : Le considerazioni di Juric nel pre match di domani e sulla morte di Maradona – -