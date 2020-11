Morla avv Maradona | denuncia | “Inspiegabile quanto accaduto! Mezz’ora per far arrivare un’ambulanza”

infoitsport : Morla (avv. Maradona): 'L'ambulanza è arrivato dopo più di 30 minuti. Idiozia criminale' - infoitsport : Morla (avv. Maradona): 'L'ambulanza ha impiegato più di mezz'ora per arrivare. Idiozia criminale' - FiorentinaUno : MARADONA, L'avv. Morla denuncia inadempienze dei soccorritori - - MondoNapoli : È polemica su Maradona! L'Avv. e cognato, Matias Morla: 'L'ambulanza ha tardato l'arrivo di mezz'ora!! Chiedo delle… -

Il legale di Diego Maradona denuncia attraverso una nota ufficiale che il suo assistito non avrebbe ricevuto soccorsi per 12 ore ...(LaPresse) - Insufficienza cardiaca acuta in un paziente con cardiomiopatia dilatativa. I risultati preliminari dell'autopsia effettuata sul corpo di Diego Armando Maradona non sembrano lasciare dubbi ...