Misiani: “Rinvio fiscale per chi ha perso fatturato. Sull’attuazione del Recovery facciamo come con l’Expo di Milano” (Di venerdì 27 novembre 2020) In un'intervista a Notizie.it, il viceministro Misiani spiega cosa non ha funzionato nel nostro sistema di welfare e anticipa le scelte difficili da fare in attesa dei fondi del Recovery. Il viceministro dell’Economia Misiani: “Il nostro sistema di welfare si è rivelato inadeguato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) In un'intervista a Notizie.it, il viceministrospiega cosa non ha funzionato nel nostro sistema di welfare e anticipa le scelte difficili da fare in attesa dei fondi del. Il viceministro dell’Economia: “Il nostro sistema di welfare si è rivelato inadeguato” su Notizie.it.

Serse40078081 : @rodolfocorrenti Mi scusi, io sarei interessato a ricevere gli aiuti, ma lo scostamento di 8 miliardi è soltanto un… - bizcommunityit : Misiani: scostamento da 8 miliardi per rinvio scadenze fiscali #scadenzefiscali - PoliticaNewsNow : Scostamento, Misiani: 'Useremo quasi tutti gli 8 mld per rinvio tasse' - tvbusiness24 : #Manovra, il viceministro #Misiani avvisa: “lo #scostamento da 8 miliardi servirà per il rinvio delle #scadenze fis… - PetrazzuoloF : RT @pdnetwork: 'Una moratoria fiscale da 8 miliardi per le scadenze di fine anno. Per dare ossigeno ai contribuenti e affrontare l'emergenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Misiani “Rinvio Calderone:'Evitare il peggio per imprese, fatturato pre-Covid non prima 2 anni' Affaritaliani.it