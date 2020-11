Miley Cyrus, Plastic Hearts | La Recensione (Di venerdì 27 novembre 2020) La Miley Cyrus glam rock dai guanti di pelle e dai gioielli esagerati è la miglior Miley Cyrus di sempre, e Plastic Hearts è un trionfo rock su tutti i fronti. Di una cantante che ha finalmente capito come reinventarsi per bene. Che sorprese ha Miley Cyrus con Plastic Hearts? Ci sono tanti aggettivi adatti a descrivere Miley Cyrus, e molti ne sono stati usati negli anni passati della sua carriera. Tra quei molti non figuravano “rock”, “artistica” e “matura”, non fino a poco tempo fa: prima che rilasciasse Plastic Hearts, il suo settimo album completo in studio, che è un lavoro pop vecchio stile nell’anno del signore 2020. Nonché uno di quelli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Laglam rock dai guanti di pelle e dai gioielli esagerati è la migliordi sempre, eè un trionfo rock su tutti i fronti. Di una cantante che ha finalmente capito come reinventarsi per bene. Che sorprese hacon? Ci sono tanti aggettivi adatti a descrivere, e molti ne sono stati usati negli anni passati della sua carriera. Tra quei molti non figuravano “rock”, “artistica” e “matura”, non fino a poco tempo fa: prima che rilasciasse, il suo settimo album completo in studio, che è un lavoro pop vecchio stile nell’anno del signore 2020. Nonché uno di quelli ...

