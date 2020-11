Milan, Maldini strizza l’occhio a Thauvin: «Affare interessante» (Di venerdì 27 novembre 2020) Paolo Maldinii non si nasconde e strizza l’occhio a Thauvin. Ecco le parole del direttore tecnico del Milan sull’ala francese Paolo Maldini inizia a muovere le fila di quello che sarà il mercato invernale. Ecco le dichiarazioni del direttore tecnico del Milan a Telefoot su Thauvin, calciatore sempre accostato ai rossoneri. «Thauvin è un giocatore che sarà a fine contratto, è un Affare interessante dal punto di vista economico. È un calciatore di alto livello». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Paoloi non si nasconde e. Ecco le parole del direttore tecnico delsull’ala francese Paoloinizia a muovere le fila di quello che sarà il mercato invernale. Ecco le dichiarazioni del direttore tecnico dela Telefoot su, calciatore sempre accostato ai rossoneri. «è un giocatore che sarà a fine contratto, è undal punto di vista economico. È un calciatore di alto livello». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

