Milan | la nuova strategia commerciale spiegata da Stylsvig

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sponsor2020-2021 – «Per vincere le sfide globali, all’interno dell’attuale contesto, è necessaria una chiara visione, che porti ad operare per priorità, in modo specifico e dettagliato in ciascuna area geografica. È ciò che stiamo facendo per poter sfruttare tutto il grande potenziale del nostro brand nel mondo». E’ quanto affermato da Casper L'articolo