Milan, col Lilla brilla Tonali: l'ex Brescia si è acceso in Europa League (Di venerdì 27 novembre 2020) Un lampo nella serata d'Europa è sufficiente per riaccendere l'attenzione su Sandro Tonali: è il suo piede a innescare l'azione del vantaggio rossonero. Una di quelle giocate che l'hanno reso ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Un lampo nella serata d'è sufficiente per riaccendere l'attenzione su Sandro: è il suo piede a innescare l'azione del vantaggio rossonero. Una di quelle giocate che l'hanno reso ...

ansacalciosport : Europa League: Bonera, bene Milan ma peccato per l'1-1. Dobbiamo vincere prossime, giocando come col Lille ci riusc… - ansacalciosport : Europa League: Milan senza Ibra solo pari col Lilla. Rossoneri avanti von Castillejo, 1-1 francesi con Bamba | #ANSA - AnsaLombardia : Europa League: Bonera, bene Milan ma peccato per l'1-1. Dobbiamo vincere prossime, giocando come col Lille ci riusc… - AnsaLombardia : Europa League: Milan senza Ibra solo pari col Lilla. Rossoneri avanti von Castillejo, 1-1 francesi con Bamba | #ANSA - sportli26181512 : Fisico, quantità e quell'assist... Milan, eccoti finalmente il vero Tonali: Fisico, quantità e quell'assist... Mila… -