Mike Tyson vs Roy Jones: quanti soldi guadagneranno i due pugili? L’assegno previsto per Iron Mike: montepremi milionario! (Di venerdì 27 novembre 2020) Mike Tyson contro Roy Jones Jr. Sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia) due grandi icone del passato incroceranno i guantoni allo Staples Center di Los Angeles e regaleranno grandissime emozioni a tutti gli appassionati della boxe. Si fronteggiano due ex Campioni del Mondo in un incontro di esibizione sulla distanze delle otto riprese da due minuti ciascuno. L’arbitro ha avuto il mandato di interrompere la contesa in caso di colpi duri e di sangue copioso. Nonostante non ci siano cinture titolate in palio, i due contendenti hanno promesso spettacolare un incontro di livello. Si sfideranno due ultra cinquantenni (54 anni per Iron Mike, 51 anni per il suo rivale), ma la borsa economica è di assoluto spessore ed è equivalente a quelle che ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)contro RoyJr. Sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia) due grandi icone del passato incroceranno i guantoni allo Staples Center di Los Angeles e regaleranno grandissime emozioni a tutti gli appassionati della boxe. Si fronteggiano due ex Campioni del Mondo in un incontro di esibizione sulla distanze delle otto riprese da due minuti ciascuno. L’arbitro ha avuto il mandato di interrompere la contesa in caso di colpi duri e di sangue copioso. Nonostante non ci siano cinture titolate in palio, i due contendenti hanno promesso spettacolare un incontro di livello. Si sfideranno due ultra cinquantenni (54 anni per, 51 anni per il suo rivale), ma la borsa economica è di assoluto spessore ed è equivalente a quelle che ...

OA_Sport : Tyson-Jones in tv: orario, programma, streaming. Come vedere il ritorno di Iron Mike - zazoomblog : Tyson-Jones in tv: orario programma streaming. Come vedere il ritorno di Iron Mike - #Tyson-Jones #orario… - anto_capuano : Eh ma Maradona era un drogato... si come Paul McCartney, Amy Winehouse, Mike Tyson, Marco Pantani, Eros Ramazzotti,… - anto_capuano : Parlaci di Vasco, Eros Ramazzotti, Paul McCartney, Marco Pantani, Fiorello, Amy Winehouse, Mike Tyson, Jim Morrison… - fight_shield : Mike Tyson vs Roy Jones Jr: quello che doveva essere soltanto un match di esibizione è diventato un incontro titola… -