Mick Schumacher incorona Hamilton: “Con la Mercedes ha fatto qualcosa di straordinario come papà con la Ferrari” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il figlio d’arte più seguito nel mondo dei motori Mick Schumacher parla del campionato di F2, della Formula 1 e del paragone tra papà Michael e Lewis Hamilton. Mick Schumacher scalda i motori in vista del passaggio in Formula 1 e si gode il primo posto in Formula 2 e interviene sull’eterno paragone tra Hamilton e papà Michael. Michael SchumacherMick Schumacher verso il titolo in F2 “Anche chi è ora sesto in classifica potrebbe farcela. Tutto è aperto e non bisogna dare nulla per scontato. Per questo ci stiamo preprando in modo così approfondito, con lo stesso approccio per ogni weekend. Dobbiamo capire i rischi, se e dove essere aggressivi. Sarà importante essere veloci e intelligenti. Sono ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Il figlio d’arte più seguito nel mondo dei motoriparla del campionato di F2, della Formula 1 e del paragone traMichael e Lewisscalda i motori in vista del passaggio in Formula 1 e si gode il primo posto in Formula 2 e interviene sull’eterno paragone traMichael. Michaelverso il titolo in F2 “Anche chi è ora sesto in classifica potrebbe farcela. Tutto è aperto e non bisogna dare nulla per scontato. Per questo ci stiamo preprando in modo così approfondito, con lo stesso approccio per ogni weekend. Dobbiamo capire i rischi, se e dove essere aggressivi. Sarà importante essere veloci e intelligenti. Sono ...

Mick Schumacher pronto per il debutto in Formula Uno. Nel nome del padre...

