Michelle Hunziker gaffe imbarazzante | momenti di silenzio | “Scusate”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di All Together Now, andata in onda mercoledì 25 novembre, la conduttricesi è resa protagonista di unache non è passata inosservata. Ecco cosa è successo. LadiDurante la quarta puntata di All Together Now,si è resa protagonista di una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.