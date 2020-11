Meteo | weekend segnato dal maltempo | prime piogge al Centro

(Di venerdì 27 novembre 2020) La situazionedurante questocontinuerà a peggiorare, con ilche colpirà la penisola.sulItalia. Dalle previsioninon arrivano buone notizie per il, con una nuova ondata diche potrebbe tornare a cavalcare la penisola. La fase stabile infatti, sembrerebbe essere frantumata dall’arrivo di un nuovo L'articolo proviene da Inews.it.

3BMeteo : ???Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo Maltempo in arrivo nel weekend da Ovest - R_A_NEWS : #Vorticeciclonico al #Sud: #weekend di intenso #maltempo - RaNews #webtv - #news #meteo #Puglia - meteoredit : #27novembre Ecco le previsioni #meteo aggiornate per il fine settimana. - CentroMeteoITA : #METEO - Forti PIOGGE e locali #NUBIFRAGI nel corso del #WEEKEND su queste regioni d'#ITALIA, i dettagli - infoitinterno : METEO Italia. MALTEMPO nel weekend, poi irromperà il FREDDO dai Balcani -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend

iLMeteo.it

La situazione meteo durante questo weekend continuerà a peggiorare, con il maltempo che colpirà la penisola. Prime piogge sul Centro Italia. Dalle previsioni meteo non arrivano buone notizie per il ...Ultimo fine settimana di novembre che si preannuncia senza sostanziali modifiche alla circolazione atmosferica, ma l'avvio di Dicembre potrebbe avere in serbo delle novità sicuramente più invernali ...